ليبرمان: سقوط مزيد من الصواريخ على الجنوب من غزة مسألة وقت

رام الله - دنيا الوطن

هاجم وزير الجيش الإسرائيلي السابق، زعيم حزب (يسرائيل بيتنا)، أفيغدور ليبرمان، طريقة تعامل الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو مع قطاع غزة.





وقال ليبرمان: إنه بالإضافة إلى العبوات المتفجرة والقنابل اليدوية التي ألقيت على قوات الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية في مظاهرات السياج، والبالونات الحارقة التي سقطت في غلاف غزة، أيضاً تم إطلاق صاروخ سقط على المستوطنات الليلة".





وأضاف ليبرمان: "أقول للحكومة الإسرائيلية: إن أمن إسرائيل يُشترى بالمال القطري، وبينما يشعر قادة حماس بالحصانة الكاملة والأمن على أنفسهم، فإن المزيد والمزيد من إطلاق الصواريخ على الجنوب ليس سوى مسألة وقت".