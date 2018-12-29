إسماعيل هنية يزور كنيسة "دير اللاتين" بغزة

رام الله - دنيا الوطنزار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اليوم السبت، كنيسة دير اللاتين، في مدينة غزة.وحُرم عدد كبير من مسيحيي قطاع غزة، من إقامة احتفالات أعياد الميلاد بالضفة الغربية والقدس، بسبب المنع الأمني الذي فرضته السلطات الإسرائيلية.وقال مدير العلاقات العامة في الكنيسة المسيحية الأرثوذكسية، كامل عياد: إن أسرًا مسيحية من قطاع غزة، لن تتمكن هذا العام، من أداء شعائرها الدينية، وإقامة احتفالات أعياد الميلاد المجيدة، في مدينتي بيت لحم، والقدس، بحجة المنع الأمني الذي تُطبقه إسرائيل.وأضاف عياد لـ"دنيا الوطن": نحن في العادة، وعند قدوم فترة الأعياد المجيدة، نتقدم عبر الارتباط المدني الفلسطيني، لنيل الموافقة، لزيارة بيت لحم والقدس، لإقامة هذه الأعياد في كنيسة المهد، أو كنيسة القيامة، متابعًا: لكن هذا العام تفاجأنا، حيث قدمنا بطلب ألف تصريح، ورُفِض منهم 104، بزعم المنع الأمنيً، فيما جاءت الموافقة فقط لـ 350 شخصًا.وأوضح، بالقول: "من الغريب أنه تم منح تصاريح لأطفال"، فيما رُفض ذووهم، لافتًا إلى أن الرفض ليس لسن مُعين، وإنما هنالك أشخاصًا رُفضوا وهم بسن فوق الـ 50 عامًا، متابعًا: من الغريب أيضًا أن الارتباط الإسرائيلي، نشر عبر موقعه الإلكتروني، بأنه سمح بمنح 500 تصريح لمسيحيي قطاع غزة، من أجل زيارة الضفة الغربية، وهذا لم يحدث على الإطلاق.