بعد البشير.. رئيس عربي جديد يزور سوريا قريبًا

رام الله - دنيا الوطنكشفت مصادر إعلامية، عن اسم زعيم عربي، سيقوم بزيارة إلى سوريا، خلال الأيام القليلة المقبلة، للقاء الرئيس السوري بشار الأسد، وذلك في ثاني زيارة لرئيس عربي إلى سوريا منذ ثماني سنوات.وذكرت صحيفة (الجواهر) الموريتانية،، أن "الرئيس الموريتاني ​محمد ولد عبد العزيز،​ سيقوم بزيارة رسمية إلى ​سوريا​ للقاء الرئيس السوري ​بشار الأسد​، في ثاني زيارة لرئيس عربي لسوريا منذ ثماني سنوات، مشيرة إلى أن الرئيس الموريتاني قرر الاستجابة لدعوة من الأسد لزيارة سوريا، مقدمة منذ فترة، حيث حدد لها مطلع العام المقبل".وأوضحت الصحيفة، أن "المصادر أشارت إلى أن بعض موظفي ​السفارة السورية​ في نواكشوط، أكدوا موضوع الزيارة لمقربين منهم".وكان الرئيس السوداني عمر البشير، قام بزيارة قصيرة ومفاجئة إلى دمشق منتصف الشهر الجاري، لم يُعلن عنها إلا بعد انتهائها، حيث عقد خلالها مباحثات مع الرئيس السوري بشار الأسد.