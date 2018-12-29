شاهد: أهالي خانيونس يُشيّعون جُثمان الشهيد كرم فياض











رام الله - دنيا الوطنشيّعت الجماهير الفلسطينية في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، ظهر السبت، جثمان الشهيد الشاب كرم فياض (26 عامًا)، في خانيونس جنوب قطاع غزة.واستشهد فياض برصاص جيش الاحتلال، أمس، خلال مشاركته في فعاليات جمعة "لن نساوم على حقنا في العيش بكرامة" ضمن مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار السلمية شرقي خانيونس جنوبي قطاع غزة.