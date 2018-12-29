دولي

ميشيل تزيح هيلاري من قمة "إثارة الإعجاب"

ميشيل تزيح هيلاري من قمة "إثارة الإعجاب"
رام الله - دنيا الوطن
أزاحت ميشيل أوباما، زوجة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، هيلاري كلينتون المرشحة السابقة لانتخابات الرئاسة الأميركية من قمة أكثر النساء إثارة لإعجاب الأميركيين، بعد 17 عاماً من التربع على القمة.

وكشف استطلاع حديث لمركز جالوب، أن ميشيل أوباما، التي أصبحت مذكراتها التي صدرت مؤخراً بعنوان (بيكامينغ) من بين أكثر الكتب مبيعاً، الخيار المفضل لخمسة عشرة في المئة من بين 1025 شخصاً، شاركوا في الاستطلاع، مقارنة بسبعة في المئة فقط عام 2017.

واهتمت ميشيل أوباما، أثناء وجودها في البيت الأبيض سيدة أولى، بعدد من القضايا من بينها محاربة البدانة بين الأطفال في الولايات المتحدة، والدعوة لتناول أطعمة صحية وممارسة التدريبات الرياضية، كما تُعد ميشيل مدافعة قوية عن حقوق النساء، سواء وهي داخل البيت الأبيض أو خارجه.

وطبقاً لاستطلاع لمركز (يوغوف) نشر في وقت سابق من العام الحالي، احتلت ميشيل أوباما المركز الثاني في قائمة أكثر النساء إثارة للإعجاب في العالم خلف أنجلينا جولي.

وتراجعت هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية السابقة، والسيدة الأولى سابقاً التي خسرت سباق انتخابات الرئاسة عام 2016، إلى المركز الثالث في القائمة التي نشرت الخميس خلف أوبرا وينفري.

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