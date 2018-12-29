غدًا.. منخفض جوي جديد يضرب الأراضي الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنتنبأت دائرة الأرصاد الجوية أنه مع صباح يوم غدٍ الأحد، تتأثر البلاد بمنخفض جوي جديد، بحيث يتجدد هطول الأمطار في مناطق واسعة، تكون رعدية وغزيرة أحياناً بمشيئة الله.وقالت إن تركيز هطول الأمطار الليلة الماضية وفجر اليوم في جنوب الضفة وقطاع غزة، فيما شهدت بقية المناطق ضعف وتراجع في شدة وانتظام هطول الأمطار (كما كان مُتوقعاً).وأضافت أنه خلال ظهر وعصر اليوم، يتجدد هطول زخات من الأمطار فوق أجزاء من المحافظات الشمالية والوسطى، وتضعف فرص الأمطار في الجنوب.