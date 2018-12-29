الحية: إسرائيل والوسطاء بملف التهدئة أمام اختبار فصائل المقاومة
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المكتب السياسي لحركة (حماس) خليل الحية: إن الاحتلال الإسرائيلي والوسطاء بملف التهدئة بقطاع غزة أمام اختبار فصائل المقاومة.
وأكد الحية، وفق ما أوردت وكالة (الرأي)، على ضرورة تطبيق تفاهمات كسر الحصار عن القطاع، مضيفاً: "أهالي قطاع غزة وخلفهم المقاومة الفلسطينية، ماضون في انتزاع حقوقنا في العيش بكرامة على أرضنا، وإنهاء الاحتلال ومقاومته".
وأضاف الحية: "مسيراتنا متصاعدة بكل الأشكال، التي توصلنا إلى تحقيق أهدافنا".
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