حماس ترد على شهادة "مبارك" حول اقتحام "القسام" للسجون المصرية

رام الله - دنيا الوطن

أكدت حركة (حماس)، أنها تنفي بشكل قاطع، ما ورد في شهادة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، والتي أشار فيها إلى إرسال الحركة 800 عنصر إلى القاهرة؛ لإطلاق سراح السجناء المصريين، إبان ثورة كانون الثاني/ يناير 2011.





وأوضحت الحركة، في بيان صحفي، اليوم السبت، أنها تستهجن "الإصرار على الزج بحركة حماس في قضايا تتعلّق بالشؤون الداخلية المصرية".





وأضافت الحركة: "نُجدّد التأكيد على التزامنا التام بسياساتنا القائمة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومنها مصر".

