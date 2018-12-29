فتح تُدين الهجوم الإرهابي في مصر

رام الله - دنيا الوطندانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، الهجوم الذي استهدف مصر، مؤكدة أن أمن مصر من أمن العرب جميعاً.وقال الناطق باسم فتح، عاطف أبو سيف: "الإرهاب لا دين له ولا جنسية، ويجب محاربته بكل هوادة، تعازينا الحارة لمصر الشقيقة شعباً وقيادة ولأهالي الضحايا، مؤكداً أن شعبنا الذي يعاني من إرهاب دولة الاحتلال وجيشها ومستوطنيها، يقف مع مصر في هذه اللحظات العصيبة".