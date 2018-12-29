عياش يُدين العمل الإرهابي الذي استهدف سياحاً بالجيزة في مصر

رام الله - دنيا الوطندان ممثل الرئيس للجاليات في أوروبا الدكتور محمد عياش، التفجير الإرهابي، الذى نفذ مساء أمس، واستهدف حافلة تُقل فوجاً سياحياً بمحافظة الجيزة، وأدى إلى مقتل اثنين من السائحين والعديد من المصابين.ويشعر عضو المجلس الوطني، الدكتور عياش، بالصدمة والغضب لهذا العمل الإجرامي، الذي استهدف السياح الأبرياء، معتبراً هذا العمل بالجبان، والذي يُسيء لديننا الإسلامي ولقيمنا ولعقيدتنا الوطنية والقومية كعرب، ولأخلاقنا الإنسانيةالنبيلة.وقال: "إن هذا الهجوم الإرهابي، يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في مصر، ومكانتها الإقليمية والدولية في التصدي لـ (الإرهاب والإرهابيين)".وأضاف أن الإرهاب هو ظاهرة دولية ﻻ بد من التصدي لها، والعمل علي ضمان إلقاء القبض علي الجناة، وتقديمهم للمحاكمة.وأكد د. عياش وقوف فلسطين قيادة وشعبًا مع مصر في حربها ضد الإرهاب، مؤكداً على الموقف الدائم للرئيس محمود عباس، بالوقوف إلى جانب جمهورية مصر العربية في معركتها في محاربة واجتثاث جذور الإرهاب ومموليه، وكل من يقف خلفه.وكانت وزارة الداخلية المصرية، قد أعلنت عن مقتل سائحين وإصابة 12 آخرين بينهم السائق، ومندوب شركة السياحة، في انفجار أتوبيس سياحي، كان يُقل فوجًا من السائحين الفيتناميين في شارع الهرم بحي الجيزة.