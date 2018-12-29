غوتيريش يُعلًق على سقوط قتلى في احتجاجات السودان

رام الله - دنيا الوطندعا الأمين العام للأمم المتّحدة، أنطونيو غوتيريش، السلطات السودانية إلى التحقيق في مقتل أشخاص، سقطوا خلال تظاهرات معارضة للحكومة في الخرطوم ومدن أخرى.وتشهد العاصمة وغيرها من المدن السودانيّة احتجاجات منذ 19 كانون الأول/ ديسمبر، عقب قرار الحكومة رفع أسعار الخبز.وقال متحدّث باسم الأمم المتّحدة في بيان: "إنّ غوتيريش يدعو إلى الهدوء وضبط النفس، ويطلب من السُلطات إجراء تحقيق شامل حول القتلى والعنف"، بحسب ما نقلت صحيفة (العربي الجديد).وأضاف البيان: أنّ الأمين العام للأمم المتّحدة "يتابع بقلق" التطوّرات في السودان و"يشدّد على ضرورة ضمان حرّية التعبير والتجمع السلمي".