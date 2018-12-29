أستراليا تُسقط الجنسية عن عضو في تنظيم الدولة

رام الله - دنيا الوطنجردت الحكومة الأسترالية، رجلاً تعتقد أنه أحد كبار الأشخاص الذين يقومون بتجنيد أفراد لتنظيم الدولة، من جنسيته، بحسب بيتر داتون وزير الشؤون الداخلية.وقال داتون لوكالة (رويترز) في بيان عبر البريد الإلكتروني: إن نيل براكاش المولود في ملبورن، جُرد من جنسيته.وبراكاش موجود في تركيا لمحاكمته بسبب أنشطة لها صلة بـ "الإرهاب" منذ ضبطه هناك في نهاية 2016، بعد مغادرته مناطق كان يسيطر عليها تنظيم الدولة، مولود لأم كمبودية وأب من فيجي، ويحمل جنسيتي أستراليا وفيجي من خلال أبيه.وتسعى أستراليا لاعتقال براكاش، بسبب أنشطة لها صلة بالإرهاب من بينها مؤامرة مزعومة لقطع رأس أحد أفراد شرطة ملبورن.وقال داتون في بيانه "أهم أولوياتي، وستبقى أهم أولوياتي، سلامة وأمن كل الأستراليين".