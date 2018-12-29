اختفاء حساب الداعية السعودي "العريفي" على تويتر

رام الله - دنيا الوطناختفى حساب الداعية السعودي الشهير الشيخ محمد العريفي على (تويتر)، أمس الجمعة دون معرفة أسباب وخلفيات اختفاء الحساب الذي يتابعه أكثر من عشرين مليون مغرد.ويتابع حساب العريفي 24 مليون شخص فما زال فعالًا، لكن آخر منشور عليه كان يوم الخميس 27/12/2018.وأفاد حساب معتقلي الرأي المهتم بمتابعة حملات الاعتقال والمضايقات التي يتعرض لها العلماء والدعاة والناشطون في السعودية، بأنه جرى حذف حساب الشيخ العريفي، مشيراً إلى أن أسباب هذه الخطوة ما زالت مجهولة حتى الآن.وقبل اختفاء أو توقيف حسابه، كان العريفي قد منع من الخطابة والتدريس منذ شهور في جميع مساجد المملكة، وفقاً لناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي، كما تأتي الخطوة أيضاً بعد اعتقال أحد أبنائه عبد الرحمن العريفي، وفقًا لحساب معتقلي الرأي.