مصر: مقتل 40 مسلحاً خلال مداهمات في الجيزة وشمال سيناء

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، صباح اليوم السبت، مقتل 40 مسلحاً في تبادل لإطلاق النار، خلال مداهمات لقوات الأمن المصرية في الجيزة، وشمال سيناء.





وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أنه تم توجيه عدة ضربات أمنية، ومداهمة أوكار عناصر مسلحة، كانت تجهز لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية، تستهدف مؤسسات الدولة، خاصة الاقتصادية ومقومات صناعة السياحة، ورجال القوات المسلحة والشرطة، ودور العبادة المسيحية.وأضافت: "استمراراً لجهود الوزارة بمجال ملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ بعض العمليات العدائية، فقد توفرت معلومات لقطاع الأمن الوطني، حول قيام مجموعة من العناصر المسلحة بالإعداد والتخطيط؛ لتنفيذ سلسلة من العمليات".وتابع البيان: "تم على الفور التعامل مع تلك المعلومات، وتوجيه عدة ضربات أمنية، ومداهمة أوكار تلك العناصر في توقيت متزامن بنطاق محافظتي الجيزة وشمال سيناء، عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا، حيث أسفرت نتائج التعامل معهم عن مصرع عدد 40 إرهابياً على النحو التالي:"14 مسلحاً بمنطقة مساكن أبو الوفا بالحي 11 دائرة مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، و16 إرهابيا بمنطقة مساكن أبناء الجيزة بطريق الواحات بمحافظة الجيزة، وعدد 10 مسلحين بمنطقة مساكن ابني بيتك بمدينة العريش محافظة شمال سيناء".