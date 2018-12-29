الحكومة الفلسطينية تُدين الهجوم الإرهابي على حافلة سياح جنوب القاهرة

دانت حكومة الوفاق الوطني، الهجوم الإرهابي، الذي تعرضت له حافلة تُقل سياحاً جنوب العاصمة المصرية القاهرة، أمس الجمعة.





وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان اليوم: "إن شعبنا العربي الفلسطيني، وقيادته وحكومته، يقفون إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة في مواجهة الإرهاب الجبان، الذي يطال الأبرياء، ويحاول أن يمس عصب الأمن والاستقرار، لدى أهلنا في مصر الشقيقة".





وأكد، أن جمهورية مصر العربية، شعباً وقيادة، تتمتع بالقوة والمنعة التي تستطيع إحباط الاٍرهاب ومن يقف وراءه.





ودعا المتحدث الرسمي، الحكومات العربية الشقيقة إلى مزيد من التعاون والتكاتف؛ للتصدي لموجات الاٍرهاب والتطرف التي تستهدف وطننا العربي بالأساس، كما تستهدف بقاع العالم.

رام الله - دنيا الوطن