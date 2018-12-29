زلزال يضرب الفلبين وتحذيرات من تسونامي

رام الله - دنيا الوطنضرب زلزال بقوّة 6.9 درجات جزيرة مينداناو في جنوب الفلبين، السبت، وفق ما أعلن المعهد الأميركي للجيولوجيا، في وقت جرى إطلاق تحذير من احتمال حدوث موجة تسونامي.ووقع الزلزال الساعة 3.39 بتوقيت غرينيتش في جنوب شرق مدينة دافاو، على عمق 60 كلم، بحسب المعهد الذي كان قدّر في بادئ الأمر قوّة الزلزال بـ 7.2 درجات.من جهته، أفاد مركز التحذير من موجات التسونامي في المحيط الهادئ بأنّه "يُمكن" حدوث "موجات (تسونامي) خطيرة" على السواحل الجنوبيّة للفلبين وشمال إندونيسيا، لكنّ هذه الموجات سيكون ارتفاعها أقلّ من 30 سنتيمترًا بحسب المركز.ووفقًا للمعهد الأميركي، فإنّ احتمال وقوع إصابات منخفض إلى حدّ ما، على الرغم من أنّ الزلازل الأخيرة تسبّبت في حصول انهيارات أرضية.ووقع الزلزال الأكثر دمويةً في الفلبين عام 1976 وأدى إلى مقتل آلاف الأشخاص.