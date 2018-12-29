تفاصيل اللحظات الأولى لتفجير حافلة سياحية وسط الجيزة بمصر

رام الله - دنيا الوطن

كشف سائق الحافلة السياحية التي تعرضت مساء أمس الجمعة لحادث تفجير في منطقة المريوطية بمحافظة الجيزة في مصر، تفاصيل الحادثة التي أدت لمقتل أربعة أشخاص وجرح آخرين.





وقال السائق، خلال حديثه مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إنه أثناء قيامه بالدوران في أحد الملفات بشارع "اللبيني"، انفجرت العبوة الناسفة، ولم يدرك ماذا حصل بعدها، حيث فقد وعيه، وفق ما أوردت (روسيا اليوم).



وأوضح السائق، أنه عندما استفاق لم ير شيئاً سوى الظلمة، وانتقل من مقعده محاولاً فتح الباب لكنه لم يجده، فقد تحطم من الداخل، مشيراً إلى أن أحد المارة فتح له الباب وأخرج الأهالي السائحين المصابين إلى الإسعاف.ومن ناحية أخرى، كشف صاحب الشركة المنظمة للرحلة السياحية لحافلات الهرم، عبد الرازق حسين، أنه لم يكن يفترض تواجد الحافلة بتلك المنطقة، مؤكداً على أنه كان يتوجب عليه التوجه إلى المطار على الساعة الثامنة مساء الجمعة.وأضاف حسين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، أن الوفد السياحي الفيتنامي، زار بالفعل منطقة الاهرامات في يوم 23 كانون الأول/ ديسمبر، وانتهت إقامتهم بمصر الجمعة، وكان من المفترض عليهم المغادرة.وأوضح أن الوفد السياحي تواجد في متحف بمصر القديمة، وتم تغيير خط السير حتى وصل إلى الهرم، مؤكداً عدم علمه بسبب تحركهم وتواجدهم في منطقة المريوطية، حيث إن رحلة الهرم لم تكن موجودة في برنامج السائحين.