ارتفاع عدد قتلى تفجير مصر إلى أربعة

رام الله - دنيا الوطنارتفع عدد قتلى تفجير منطقة الهرم في مصر، الذي وقع أمس الجمعة، واستهدف حافلة سياح أجانب، إلى أربعة.وقال مكتب المدعي العام المصري: إن أربعة أشخاص، قتلوا في انفجار حافلة بالقاهرة، بينهم 3 سياح ومصري.وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، عن انفجار عبوة ناسفة خلف حافلة سياحية في منطقة الهرم، بمحافظة الجيزة جنوبي القاهرة.وقالت الداخلية المصرية: في بيان على صفحتها الرسمية بموقع (فيسبوك): إنه في حوالي الساعة 6.15 من مساء الجمعة، انفجرت عبوة بدائية الصنع، كانت مخفاة بجوار سور بشارع المريوطية بالجيزة، أثناء مرور أتوبيس سياحي، يقل عدد 14 سائحاً "فيتناميي الجنسية"، مما أسفر عن وفاة 2 "وقت إصدار البيان الأول" وإصابة 10 من السائحين، بالإضافة إلى سائق الأتوبيس، ومندوب شركة السياحة "مصريي الجنسية".