توقعات بمنخفض جوي جديد.. تفاصيل الحالة الجوية خلال الساعات المقبلة

رام الله - دنيا الوطن

قال موقع (طقس فلسطين)، إنه من المتوقع أن تتركز فرصة الأمطار خلال الساعات المقبلة في السواحل الجنوبية وأجزاء من جنوب الضفة والمناطق الواقعة بينهما بشكل أساسي مع طقس بارد إلى بارد جداً في مختلف المناطق.



وحسب الموقع، فإنه يتوقع ابتداءً من ساعات الظهر والعصر من يوم السبت أن تتركز الهطولات فوق السواحل وخصوصاً الوسطى، وتمتد بين الحين والآخر الى المناطق الداخلية مثل شمال الضفة على فترات.





وأضاف: "كمية الأمطار الأفضل ستهطل في السواحل وخصوصاً الوسطى، كما أنه في ساعات ليلة السبت والأحد وحتى ظهر وعصر الأحد تستمر الأمطار بالتركز فوق السواحل وتمتد لأجزاء من السواحل الجنوبية خصوصاً عسقلان وكذلك السواحل الشمالية وتكون رعدية وغزيرة أحياناً وقد تمتد جزئياً للمناطق الداخلية على فترات متباعدة".



وأشار الموقع، إلى أن هناك احتمالية غير مستبعدة لتشكل منخفض جوي آخر في النصف الثاني من الأسبوع مع كتلة هوائية باردة جداً خصوصاً مع نهاية الأسبوع".





واستدرك الموقع: "لكن معالم هذا المنخفض غير ثابتة وغير واضحة حسب التحديثات الحالية وذلك بسبب تخلخلات وتغيرات مستمرة في نظام الضغوط الجوية في الأجزاء الشمالية من الكرة الأرضية والتي ترتبط ارتباطاً مباشراً بفرص نزول الأحواض الباردة إلى حوض شرق المتوسط".

وتابع: "في حين تمتد الهطولات ليلة الأحد الاثنين وصباح الاثنين بشكل أكثر انتشاراً وشمولية للمناطق الداخلية على فترات، ويتوقع أن تبقى الأجواء باردة خلال الأيام القادمة خصوصاً بالمرتفعات، وتكون الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية وذلك حتى عصر ومساء الاثنين القادم قبل أن تتقلب حركة الرياح مجدداً".