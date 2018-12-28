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السعودية تدعم موازنة (أونروا) بـ 50 مليون دولار للتعليم والصحة

السعودية تدعم موازنة (أونروا) بـ 50 مليون دولار للتعليم والصحة
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، إن المملكة العربية السعودية حولت 50 مليون دولار للوكالة وذلك ضمن تبرعها لدعم موازنة المنظمة الأممية.

وأوضحت (أونروا)، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه خلال زيارة المفوض العام للوكالة في الشرق الأدنى بيير كرينبول للسعودية وقع اتفاقية مع الدكتور عبدالله بن عبد العزيز الربيعة المشرف العام لمركز الملك سلمان للمعونة الإنسانية والإغاثة لدعم خدمات الأونروا الرئيسة في مجال التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية خلال العام الجاري 2018.

وأضافت: "أعرب المفوض العام عن تقديره العميق وشكره لتوفير هذا التبرع الاستثنائي الذي يأتي تلبية للتعهد الذي قدمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في نيسان/أبريل من هذا العام خلال القمة العربية.

وقال: "إننا ممتنون للغاية للدعم السخي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية وبثبات على مدى السنوات الماضية. ان التبرع المثالي للعام 2018 بقيمة 50 مليون دولار من أجل خدمات الأونروا الرئيسة يشكل معلما بارزا فى التعاون الهام فيما بيننا".

وأضاف: "إن المملكة العربية السعودية، إلى جانب هيئاتها الإنسانية والتنموية، تعد شريكا هاما وثابتا للأونروا، وفي هذا العام لوحده، تبرعت العربية السعودية بأكثر من 160 مليون دولار للأونروا بما في ذلك المشاريع في سائر أقاليم عملياتها الخمسة مما جعلها من كبار المتبرعين للأونروا خلال العام 2018".

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