شؤون فلسطينية

"دنيا الوطن" تُطلق استفتائها السنوي للعام 2018

"دنيا الوطن" تُطلق استفتائها السنوي للعام 2018
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت مؤسسة "دنيا الوطن" الإعلامية، اليوم السبت، استفتائها السنوي للعام الجاري 2018، والذي يعتبر من أهم وأبرز الاستفتاءات.

ويتناول الاستفتاء، العديد من القضايا والشخصيات السياسية والإعلامية والفنية، كما يسلط الضوء على الملفات التي تشغل الرأي العام وأفق هذه الملفات ومستقبلها للعام المقبل.

ويستعرض استفتاء "دنيا الوطن" كافة القضايا الفلسطينية والعربية والدولية، وذلك لقياس آراء الجمهور وتوجهاتهم تجاه تلك القضايا، في إطار إعلامي.

ويعتبر هذا الاستفتاء هو السادس الذي تطلقه "دنيا الوطن"، حيث كان استفتائها السنوي الأول عام 2013، كما تدعو متابعيها والجماهير الفلسطينية والعربية للمشاركة فيه.


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