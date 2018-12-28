عربي

مقتل سائحين وإصابة 14 في تفجير حافلة سياحية وسط مصر

مقتل سائحين وإصابة 14 في تفجير حافلة سياحية وسط مصر
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الداخلية المصرية، مقتل سائحين وإصابة 12 آخرين في تفجير استهدف حافلة سياحية بمنطقة الهرم في محافظة الجيزة (غرب القاهرة).

وقالت الوزارة في بيان لها، مساء الجمعة: "فى حوالي الساعة 6.15 مساءً إنفجرت عبوة بدائية الصنع كانت مخبأة بجوار سور بشارع المريوطية بالجيزة أثناء مرور أتوبيس سياحى يقل عدد 14 سائح (فيتنامى الجنسية) مما أسفر عن وفاة 2 وإصابة 10 من السائحين بالإضافة إلى سائق الأتوبيس ومندوب شركة السياحة (مصريين الجنسية)".

وأضاف البيان، أن الأجهزة الأمنية انتقلت على الفور إلى موقع الحادث، وجارٍ إستكمال عمليات الفحص.

أخبار ذات صلة

السعودية تدعم موازنة (أونروا) بـ 50 مليون دولار للتعليم والصحة

السعودية تدعم موازنة (أونروا) بـ 50 مليون دولار للتعليم والصحة

السعودية تدعم موازنة (أونروا) بـ 50 مليون دولار للتعليم والصحة

السعودية تدعم موازنة (أونروا) بـ 50 مليون دولار للتعليم والصحة

السلطات السودانية تلقي القبض على تسعة من قادة المعارضة والناشطين

السلطات السودانية تلقي القبض على تسعة من قادة المعارضة والناشطين

وحدات حماية الشعب الكردية تدعو الحكومة السورية لحماية منبج من تركيا

وحدات حماية الشعب الكردية تدعو الحكومة السورية لحماية منبج من تركيا

قرقاش: قرار عودة سوريا للجامعة العربية يحتاج توافقا عربيا

قرقاش: قرار عودة سوريا للجامعة العربية يحتاج توافقا عربيا

أبرزها وزارة الخارجية.. تعديلات وزارية واسعة في السعودية

أبرزها وزارة الخارجية.. تعديلات وزارية واسعة في السعودية

الحكومة السودانية: 19 قتيلا و406 جرحى من قوات الأمن والمتظاهرين خلال الاحتجاجات

الحكومة السودانية: 19 قتيلا و406 جرحى من قوات الأمن والمتظاهرين خلال الاحتجاجات

فيديو: الإمارات تُعلن عودة العمل في سفارتها بدمشق

فيديو: الإمارات تُعلن عودة العمل في سفارتها بدمشق

التعليقات

الدنيا حكايات

تكريم الفنان مارسيل خليفة

تكريم الفنان مارسيل خليفة

شؤون فلسطينية

إصابة عدد من المواطنين بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

إصابة عدد من المواطنين بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

فتح تثمن قرار البرلمان الدنماركي باستبعاد المستوطنات من اتفاقات المملكة مع إسرائيل

فتح تثمن قرار البرلمان الدنماركي باستبعاد المستوطنات من اتفاقات المملكة مع إسرائيل

الاتحاد الأوروبي: جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير شرعية

الاتحاد الأوروبي: جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير شرعية

منظمات المجتمع المدني: قرار حل التشريعي لا أساس له في القانون الأساسي

منظمات المجتمع المدني: قرار حل التشريعي لا أساس له في القانون الأساسي

البرلمان الدنماركي يطالب باستثناء المستوطنات من أي اتفاق مع إسرائيل

البرلمان الدنماركي يطالب باستثناء المستوطنات من أي اتفاق مع إسرائيل

الأناضول: حماس في ضائقة مالية كبيرة تؤثر على أنشطتها المختلفة

الأناضول: حماس في ضائقة مالية كبيرة تؤثر على أنشطتها المختلفة

الأحمد: نرحب بجهود أي طرف للضغط على حماس من أجل إتمام المصالحة

الأحمد: نرحب بجهود أي طرف للضغط على حماس من أجل إتمام المصالحة

الخارجية الروسية: هنية يزور موسكو منتصف الشهر المقبل

الخارجية الروسية: هنية يزور موسكو منتصف الشهر المقبل

منوعات

نادين الراسي بين الانتحار والمرض: &#34;ما عندي غير يسوع&#34;

نادين الراسي بين الانتحار والمرض: "ما عندي غير يسوع"

لهذا السبب سيتوقّف عرض مسلسل &#34;الطائر المبكر&#34;

لهذا السبب سيتوقّف عرض مسلسل "الطائر المبكر"

فيديو: محمد رمضان يوجه &#34;إهانة قاسية&#34; إلى بشرى والمعركة &#34;تشتعل&#34;

فيديو: محمد رمضان يوجه "إهانة قاسية" إلى بشرى والمعركة "تشتعل"

صور: أحمد الفيشاوي يحذر جمهوره من التواصل مع زوجته

صور: أحمد الفيشاوي يحذر جمهوره من التواصل مع زوجته

صور: دينا الشربيني بفستان أسود في حفل عمرو دياب بمناسبة الكريسماس

صور: دينا الشربيني بفستان أسود في حفل عمرو دياب بمناسبة الكريسماس

ممثلة عربية شهيرة تنهار خوفاً من رد فعل ابنتها من مشاهدها الإباحية

ممثلة عربية شهيرة تنهار خوفاً من رد فعل ابنتها من مشاهدها الإباحية

أبرار الكويتية تتهم متابعيها بـ &#34;الحسد&#34;.. وتوجه اللوم إلى زوجها

أبرار الكويتية تتهم متابعيها بـ "الحسد".. وتوجه اللوم إلى زوجها

فنانة لبنانية وحيدة يتابعها محمد صلاح.. خمنوا من هي؟

فنانة لبنانية وحيدة يتابعها محمد صلاح.. خمنوا من هي؟

فيديو: جديد رامي جمال: &#34;في البرد محتاج حضن&#34;

فيديو: جديد رامي جمال: "في البرد محتاج حضن"

شاهد: بشرى تخسر الحرب أمام محمد رمضان بهذه الطريقة

شاهد: بشرى تخسر الحرب أمام محمد رمضان بهذه الطريقة

عربي

السلطات السودانية تلقي القبض على تسعة من قادة المعارضة والناشطين

السلطات السودانية تلقي القبض على تسعة من قادة المعارضة والناشطين

وحدات حماية الشعب الكردية تدعو الحكومة السورية لحماية منبج من تركيا

وحدات حماية الشعب الكردية تدعو الحكومة السورية لحماية منبج من تركيا

قرقاش: قرار عودة سوريا للجامعة العربية يحتاج توافقا عربيا

قرقاش: قرار عودة سوريا للجامعة العربية يحتاج توافقا عربيا

أبرزها وزارة الخارجية.. تعديلات وزارية واسعة في السعودية

أبرزها وزارة الخارجية.. تعديلات وزارية واسعة في السعودية