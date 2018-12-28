مقتل سائحين وإصابة 14 في تفجير حافلة سياحية وسط مصر





وقالت الوزارة في بيان لها، مساء الجمعة: "فى حوالي الساعة 6.15 مساءً إنفجرت عبوة بدائية الصنع كانت مخبأة بجوار سور بشارع المريوطية بالجيزة أثناء مرور أتوبيس سياحى يقل عدد 14 سائح (فيتنامى الجنسية) مما أسفر عن وفاة 2 وإصابة 10 من السائحين بالإضافة إلى سائق الأتوبيس ومندوب شركة السياحة (مصريين الجنسية)".

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية المصرية، مقتل سائحين وإصابة 12 آخرين في تفجير استهدف حافلة سياحية بمنطقة الهرم في محافظة الجيزة (غرب القاهرة).وأضاف البيان، أن الأجهزة الأمنية انتقلت على الفور إلى موقع الحادث، وجارٍ إستكمال عمليات الفحص.