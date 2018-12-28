شؤون فلسطينية

والد غولدن لنتنياهو: الأموال القطرية لغزة مقابل عودة جنودنا

والد غولدن لنتنياهو: الأموال القطرية لغزة مقابل عودة جنودنا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
طالب والد الضابط المحتجز لدى المقاومة في قطاع غزة، هدار غولدن، رئيس الوزراء نتنياهو، باشتراط ادخال الأموال القطرية إلى غزة، مقابل عودة الجنود الإسرائيليين من القطاع.

وقال سمحا جولدين، خلال التظاهرة الأسبوعية التي تجريها العائلة، للمطالبة بالإفراج ابنها: "على رئيس الوزراء أن يشترط إدخال الأموال القطرية إلى غزة، مقابل عودة الجنود، هدار وأرون"، وفق ما أورد موقع (عكا أون لاين).

وأضاف: "يجب أن تكون هذه القضية على جدول أعمال الحملة الانتخابية، لكل من فشل في استعادة هدار وأرون شاؤول، من غزة على مدار سنوات سنوات وخمسة شهور".

وتابع جولدين: "هذا الأسبوع سيتم ادخال 15 مليون دولار جديدة، من الأموال القطرية الى غزة، ويجب أن لا تدخل هذه الأموال الى بعد عودة الجنود الإسرائيليين، الذين تحتجزهم حماس لديها".

يشار الى أن عائلة جولدين تعقد تظاهرات اسبوعية بالقرب من حدود قطاع غزة، منذ 35 أسبوعاً، للمطالبة بالإفراج عن ابنها هدار".

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