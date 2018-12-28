شؤون فلسطينية

بحر: المقاومة لن تصمت على جرائم الاحتلال وسترد بقسوة على خروقات التهدئة

بحر: المقاومة لن تصمت على جرائم الاحتلال وسترد بقسوة على خروقات التهدئة
أحمد بحر
رام الله - دنيا الوطن
أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، أحمد بحر، أن مسيرات العودة مستمرة حتى إنهاء الحصار لمرة واحدة وللأبد دون أي شروط.

وقال بحر، خلال كلمة له بمسيرات العودة شرق خانيونس، إن المقاومة لن تصمت على جرائم الاحتلال بحق المدنيين في مسيرات العودة، وكذلك إعدام الشبان في مدن الضفة والقدس المحتلة.

استنكر بحر، صمت الأمم المتحدة ومؤسساتها تجاه جرائم الاحتلال بحق الأطفال والمدنيين في مسيرات العودة، مؤكداً أن شعبنا سيتحمل مسئولياته كاملة تجاه الحفاظ على ثوابتنا، وأسرانا ومقدساتنا.

وشدد على أن المقاومة سيكون لها رد قاسي تجاه أي خرق للتهدئة، أو اعتداءاتها على المدنيين في مسيرات العودة، داعياً إلى استمرار الحراك في مدن الضفة الغربية ضد الاحتلال ومستوطنيه تزامنا مع مسيرات العودة ليشكل شعبنا وحدة جغرافية واحدة في مواجهة الاحتلال.

وأكد بحر أن شعبنا لن يساوم على حقوقه وثوابته، ولن يساوم على خروج الأسرى من سجون الاحتلال، ولن يساوم على حقه في العيش بحرية وكرامة، ولن يساوم في تحرير أرضه ومقدساته، ولن يساوم على حق العودة للاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها.

ولفت إلى أن التحام شعبنا في مدن الضفة الغربية مع مسيرات العودة في غزة يؤكد وحدة الهدف والفكرة والجغرافيا لشعبنا الذي يؤمن بالمقاومة كحق لاسترداد الحقوق الوطنية المسلوبة، مؤكداً أن الضفة الغربية ستفاجئ دائماً الاحتلال بأبطالها ومقاوميها وعملياتها البطولية وستغير حساباته.

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