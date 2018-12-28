استشهاد مواطن متأثراً بجراحه خلال الجمعة الـ (40) لمسيرات العودة

وأضاف: "أصيب ستة مواطنين برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي بالاضافة إلى مسعفة وصحفي خلال الجمعة الـ (40) لمسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة".











رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، مساء الجمعة، عن استشهاد مواطن متأثراً بجراح أصيب بها خلال مشاركته بمسيرات العودة شرق مدينة خانيونس.وقال الوزارة، على لسان الناطق باسمها أشرف القدرة، إن المواطن كرم محمد نعمان فياض (26 عاماً)، استشهد متأثراً بجراحه التي أصيب بها مساء اليوم شرق خانيونس.