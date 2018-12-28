حمدان: الضفة ستفاجئ الجميع بما تعده للاحتلال الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطنقال القيادي في حركة (حماس)، أسامة حمدان، الجمعة، إن الضفة الغربية ستفاجئ الجميع بما تعده للاحتلال الإسرائيلي.وقال حمدان، في كلمة له بمهرجان أقيم شرق لبنان، أن الشعب الفلسطيني لن يخضع للاحتلال بكل قوته، مؤكداً على استمرار خيار المقاومة حتى تحرير فلسطين، وأن القدس ستبقى عربية ولن نقبل بغير ذلك.وتابع حمدان: "إن صفقة القرن لن تمر فلا أحد سيقبل بها"، مؤكداً على أن المقاومة الفلسطينية ستحبطها، وأن مشروع حركة حماس تحرير فلسطين من البحر إلى النهر وأن المقاومة لن تقبل بغير ذلك.وشدد على أن المخيمات الفلسطينية في لبنان لن تكون صندوق بريد أو بؤراً أمنية، مضيفاً: "معنيون أن تتظافر جهود الأمة في مواجهة الاحتلال وتحرير فلسطين".