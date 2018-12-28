الاحتلال يسلم جثمان الشهيد إلياس ياسين

وكان الشهيد ياسين قد استشهد برصاص الاحتلال في الـ 15 من تشرين الأول/نوفمبر الماضي خلال تواجده على الشارع المحاذي لمفرق قرية حارس في المحافظة.







واحتجز الاحتلال جثمانه منذ ذلك الوقت قبل أن يسلمه لذويه اليوم، على أن يتم تشييعه غداً السبت.

رام الله - دنيا الوطنسلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، جثمان الشهيد إلياس صالح عبد ياسين (22 عاماً)، من بلدة بديا غرب محافظة سلفيت.وأفادت هيئة الشؤون المدنية، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية، أن الاحتلال سلم جثمان الشهيد ياسين، عند مدخل مستوطنة "أريئيل" المقامة على أراضي المواطنين بمحافظة سلفيت.