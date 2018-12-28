ليبرمان: حكومة نتنياهو ناشدت مصر لتهدئة حركة حماس

رام الله - دنيا الوطن

قال زعيم حزب (إسرائيل بيتنا)، وزير الجيش السابق، أفيغدور ليبرمان، إن اليوم الجمعة شهد سقوط المزيد من البالونات الحارقة في غلاف غزة، بعضها مفخخ.





وأضاف ليبرمان، وفق ما أورد موقع (مفزاك لايف): "ماذا كان الجواب من الحكومة الإسرائيلية؟ مناشدة إلى مصر لتهدئة حماس وإقناعها بالتزامها بأن إسرائيل لن تلحق الأذى بقادة "الإرهاب" في غزة".





وتابع: "لن توقف الحكومة الإسرائيلية إدخال الفدية "15 مليون دولار"، وهذا يضعف الردع ويرسل رسالة ضعف للمنطقة بأسرها، وحده حزب "يسرائيل بيتينو" يستطيع أن يغير هذه الحقيقة المحزنة".

