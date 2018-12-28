عريقات: حل المجلس التشريعي فرصة تاريخية لإزالة أسباب الانقسام





وتساءل عريقات: "كيف يمكن الحديث عن استمرار مجلس تشريعي لم يقم بمهامه حسب القانون الأساسي مُنذ أن قامت حركة حماس بانقلابها العسكري في قطاع غزة عام 2007؟ وإلى متى يمكن أن يستمر الوضع على ما هو عليه؟، وكيف يمكن تنفيذ قرارات المجلس الوطني والمجلس المركزي في الانتقال من السلطة إلى الدولة، واعتبار المرحلة الانتقالية مُنتهية، بمكونات المرحلة الانتقالية ذاتها؟".



على صعيد آخر، طالب عريقات دول الاتحاد الأوروبي اتخاذ خطوات عملية لوقف جرائم سلطة الاحتلال (إسرائيل)، وخاصة في مجال تكثيف النشاطات الاستيطانية الاستعمارية، مع الاعدامات الميدانية، كما يحدث لمسيرات العودة في قطاع غزة، ومصادرة الأراضي، وهدم البيوت والحصار والإغلاق وفرض الحقائق على الأرض وخاصة في مدينة القدس المحتلة وما حولها، والاعتقالات وغيرها من جرائم الحرب.





ودعا دول الاتحاد الأوروبي إلى مُقاطعة شاملة كاملة للمستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية والاعتراف بدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

رام الله - دنيا الوطنأكد د. صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أن قرار المحكمة الدستورية لحل المجلس التشريعي يُشكل فرصة تاريخية لإزالة أسباب الانقسام وتحقيق المُصالحة، من خلال العودة إلى إرادة الشعب عبر صناديق الاقتراع وإجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة.جاء ذلك أثناء لقائه القنصل البريطاني العام فيليب هول، مُشدداً على أن إجراء الانتخابات العامة في أرض دولة فلسطين المحتلة (الضفة والقدس وقطاع غزة)، يجب أن يكون نقطة الارتكاز في الاستراتيجية الفلسطينية لمواجهة التحديات وخاصة ما يسمى (صفقة القرن) وإسقاطها.