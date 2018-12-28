دولي

نتنياهو يطلب من درعي بتوحيد القوى مع خصمه ايلي يشاي في (شاس)

نتنياهو يطلب من درعي بتوحيد القوى مع خصمه ايلي يشاي في (شاس)
اريه درعي
رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة (يديعوت احرونوت) الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو توجه إلى رئيس حزب (شاس) اريه درعي بطلب توحيد القوى مع خصمه ايلي يشاي، الذي انشق عن الحزب. 

وذكرت الصحيفة أن درعي، أعرب عن رفضه المطلق لهذه الخطوة، بينما يسعى نتنياهو إلى منع إهدار الأصوات في اليمين.

من جهة أخرى، انضم النائب دورون شبيلمان إلى قائمة حزب (البيت اليهودي). 

وقدم شبيلمان الى إسرائيل من ولاية ميشيغان الامريكية، وينوي الحزب بذلك الحصول على دعم قرابة ربع مليون ناخب قدموا إلى إسرائيل من الولايات المتحدة.

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