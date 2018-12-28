نتنياهو يطلب من درعي بتوحيد القوى مع خصمه ايلي يشاي في (شاس)





وذكرت الصحيفة أن درعي، أعرب عن رفضه المطلق لهذه الخطوة، بينما يسعى نتنياهو إلى منع إهدار الأصوات في اليمين.



من جهة أخرى، انضم النائب دورون شبيلمان إلى قائمة حزب (البيت اليهودي).





وقدم شبيلمان الى إسرائيل من ولاية ميشيغان الامريكية، وينوي الحزب بذلك الحصول على دعم قرابة ربع مليون ناخب قدموا إلى إسرائيل من الولايات المتحدة.



رام الله - دنيا الوطنأفادت صحيفة (يديعوت احرونوت) الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو توجه إلى رئيس حزب (شاس) اريه درعي بطلب توحيد القوى مع خصمه ايلي يشاي، الذي انشق عن الحزب.