الإذاعة الإسرائيلية: استئناف إطلاق البالونات الحارقة من القطاع





وسقط بالون حارق اليوم بجانب روضة أطفال في المجلس الإقليمي (سدوت نيغيف) جنوب إسرائيل، قبل أن يتم استدعاء خبراء المتفجرات وعملوا على إبطال مفعولها دون وقوع إصابات، وفق الإذاعة.



من جهته، حذر رئيس مديرية التنسيق والارتباط مع غزة، الكولونيل إياد سرحان، سكان القطاع من مغبة الاقتراب من السياج الأمني، أو المس به خلال مسيرات العودة اليوم الجمعة.





وقال: إن الجيش لن يتحمل أي "عمل شغب او محاولة لانتهاك السيادة الإسرائيلية بل سيرد على ذلك بصرامة"، وفق تعبيره.





الجدير ذكره، أن هذا البالون هو الأول الذي يُطلق من القطاع بعد مرور شهرين من الهدوء، وفق الإذاعة الإسرائيلية.



رام الله - دنيا الوطنقالت الإذاعة الإسرائيلة العامة: إن إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة، استؤنف اليوم الجمعة، اتجاه مناطق غلاف غزة، بعد توقف دام عدة أسابيع.