الاتحاد الأوروبي: جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير شرعية





وشدد البيان على أن "بناء المستوطنات يتعارض مع القانون الدولي وهو ما أكده قرار 2334 لمجلس الأمن للأمم المتحدة".



وحذرت باريس من أن الإجراءات الاستيطانية "تقلل من فرص تنفيذ حل الدولتين سواء على الأرض أو في كفكرة"، مؤكدة أن حل الدولتين يمثل السبيل الوحيد لضمان سلام دائم وعادل بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بما يؤدي إلى تخفيف التوتر بين الجانبين.



كما دعت فرنسا الحكومة الإسرائيلية إلى إعادة النظر في قرارها.



رام الله - دنيا الوطنرفض الاتحاد الأوروبي، قرار الحكومة الإسرائيلية، لإنشاء 2191 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، مشددا على أن جميع الأنشطة الاستيطانية غير شرعية، وفقا للقانون الدولي.وأفاد بيان صادر عن مكتب الممثلة العليا للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني، يوم الخميس، أن موقف الاتحاد لم يتغير حيال خطة إسرائيل لإنشاء مستوطنات.وأوضح البيان أن "جميع الأنشطة الاستيطانية غير قانونية، بموجب القانون الدولي".من جانبها، أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بيانا بشأن قرار السلطات الإسرائيلية، جاء فيه أن هذا القرار "يؤدي إلى توسيع المستوطنات في الضفة الغربية".