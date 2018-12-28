دولي

يائير لابيد: تدفق الأموال القطرية إلى غزة يجعل من يحيى السنوار بطلا

يائير لابيد: تدفق الأموال القطرية إلى غزة يجعل من يحيى السنوار بطلا
يحيي السنوار
رام الله - دنيا الوطن
قال زعيم حزب (هناك مستقبل) الإسرائيلي يائير لابيد: إن حركة حماس تواصل هجماتها ومظاهراتها على الحدود، لأنها تعرف أن "نتنياهو قد استسلم منذ فترة طويلة".

وأضاف في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية: أن استمرار تدفق الأموال القطرية إلى غزة يجعل من يحيى السنوار بطلا، بينما تم التخلي عن سكان مستوطنات الجنوب.

وقال لابيد: "هكذا يظهر انهيار ردع الحكومة وفشلها".

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