يائير لابيد: تدفق الأموال القطرية إلى غزة يجعل من يحيى السنوار بطلا
رام الله - دنيا الوطن
قال زعيم حزب (هناك مستقبل) الإسرائيلي يائير لابيد: إن حركة حماس تواصل هجماتها ومظاهراتها على الحدود، لأنها تعرف أن "نتنياهو قد استسلم منذ فترة طويلة".
وأضاف في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية: أن استمرار تدفق الأموال القطرية إلى غزة يجعل من يحيى السنوار بطلا، بينما تم التخلي عن سكان مستوطنات الجنوب.
قال زعيم حزب (هناك مستقبل) الإسرائيلي يائير لابيد: إن حركة حماس تواصل هجماتها ومظاهراتها على الحدود، لأنها تعرف أن "نتنياهو قد استسلم منذ فترة طويلة".
وأضاف في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية: أن استمرار تدفق الأموال القطرية إلى غزة يجعل من يحيى السنوار بطلا، بينما تم التخلي عن سكان مستوطنات الجنوب.
وقال لابيد: "هكذا يظهر انهيار ردع الحكومة وفشلها".
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