يائير لابيد: تدفق الأموال القطرية إلى غزة يجعل من يحيى السنوار بطلا





وقال لابيد: "هكذا يظهر انهيار ردع الحكومة وفشلها".



رام الله - دنيا الوطنقال زعيم حزب (هناك مستقبل) الإسرائيلي يائير لابيد: إن حركة حماس تواصل هجماتها ومظاهراتها على الحدود، لأنها تعرف أن "نتنياهو قد استسلم منذ فترة طويلة".وأضاف في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية: أن استمرار تدفق الأموال القطرية إلى غزة يجعل من يحيى السنوار بطلا، بينما تم التخلي عن سكان مستوطنات الجنوب.