عربي

السلطات السودانية تلقي القبض على تسعة من قادة المعارضة والناشطين

السلطات السودانية تلقي القبض على تسعة من قادة المعارضة والناشطين
الرئيس السوداني عمر حسن البشير
رام الله - دنيا الوطن
ألقت السلطات السودانية القبض على تسعة على الأقل من قادة المعارضة والناشطين قبيل احتجاجات جديدة مناهضة للحكومة متوقعة بعد صلاة الجمعة.

وقال بيان إحدى اللجان تضم منظمات مجتمع مدني مهنية تشارك في الاحتجاجات: إن السلطات داهمت اجتماعا لزعماء المعارضة في الخرطوم. 

وأضاف أنهم اعتقلوا تسعة من بينهم صديق يوسف الزعيم البارز في الحزب الشيوعي السوداني، وكذلك قياديين من حزب البعث والحزب الناصري.

ونفى رئيس المكتب الإعلامي لجهاز الأمن القومي والمخابرات علمه بهذه الاعتقالات، وفق وكالة رويترز للأنباء.

ويشهد السودان احتجاجات مناهضة للحكومة منذ أكثر من أسبوع خرجت ضد ارتفاع الأسعار ونقص السلع الأساسية وأزمة السيولة، فيما كشفت البيانات الرسمية أن ما لا يقل عن 19 شخصا قُتلوا في الاحتجاجات منهم جنديان.

أخبار ذات صلة

السعودية تدعم موازنة (أونروا) بـ 50 مليون دولار للتعليم والصحة

السعودية تدعم موازنة (أونروا) بـ 50 مليون دولار للتعليم والصحة

السعودية تدعم موازنة (أونروا) بـ 50 مليون دولار للتعليم والصحة

السعودية تدعم موازنة (أونروا) بـ 50 مليون دولار للتعليم والصحة

مقتل سائحين وإصابة 14 في تفجير حافلة سياحية وسط مصر

مقتل سائحين وإصابة 14 في تفجير حافلة سياحية وسط مصر

وحدات حماية الشعب الكردية تدعو الحكومة السورية لحماية منبج من تركيا

وحدات حماية الشعب الكردية تدعو الحكومة السورية لحماية منبج من تركيا

قرقاش: قرار عودة سوريا للجامعة العربية يحتاج توافقا عربيا

قرقاش: قرار عودة سوريا للجامعة العربية يحتاج توافقا عربيا

أبرزها وزارة الخارجية.. تعديلات وزارية واسعة في السعودية

أبرزها وزارة الخارجية.. تعديلات وزارية واسعة في السعودية

الحكومة السودانية: 19 قتيلا و406 جرحى من قوات الأمن والمتظاهرين خلال الاحتجاجات

الحكومة السودانية: 19 قتيلا و406 جرحى من قوات الأمن والمتظاهرين خلال الاحتجاجات

فيديو: الإمارات تُعلن عودة العمل في سفارتها بدمشق

فيديو: الإمارات تُعلن عودة العمل في سفارتها بدمشق

التعليقات

الدنيا حكايات

تكريم الفنان مارسيل خليفة

تكريم الفنان مارسيل خليفة

شؤون فلسطينية

إصابة عدد من المواطنين بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

إصابة عدد من المواطنين بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

فتح تثمن قرار البرلمان الدنماركي باستبعاد المستوطنات من اتفاقات المملكة مع إسرائيل

فتح تثمن قرار البرلمان الدنماركي باستبعاد المستوطنات من اتفاقات المملكة مع إسرائيل

الاتحاد الأوروبي: جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير شرعية

الاتحاد الأوروبي: جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير شرعية

منظمات المجتمع المدني: قرار حل التشريعي لا أساس له في القانون الأساسي

منظمات المجتمع المدني: قرار حل التشريعي لا أساس له في القانون الأساسي

البرلمان الدنماركي يطالب باستثناء المستوطنات من أي اتفاق مع إسرائيل

البرلمان الدنماركي يطالب باستثناء المستوطنات من أي اتفاق مع إسرائيل

الأناضول: حماس في ضائقة مالية كبيرة تؤثر على أنشطتها المختلفة

الأناضول: حماس في ضائقة مالية كبيرة تؤثر على أنشطتها المختلفة

الأحمد: نرحب بجهود أي طرف للضغط على حماس من أجل إتمام المصالحة

الأحمد: نرحب بجهود أي طرف للضغط على حماس من أجل إتمام المصالحة

الخارجية الروسية: هنية يزور موسكو منتصف الشهر المقبل

الخارجية الروسية: هنية يزور موسكو منتصف الشهر المقبل

منوعات

نادين الراسي بين الانتحار والمرض: &#34;ما عندي غير يسوع&#34;

نادين الراسي بين الانتحار والمرض: "ما عندي غير يسوع"

لهذا السبب سيتوقّف عرض مسلسل &#34;الطائر المبكر&#34;

لهذا السبب سيتوقّف عرض مسلسل "الطائر المبكر"

فيديو: محمد رمضان يوجه &#34;إهانة قاسية&#34; إلى بشرى والمعركة &#34;تشتعل&#34;

فيديو: محمد رمضان يوجه "إهانة قاسية" إلى بشرى والمعركة "تشتعل"

صور: أحمد الفيشاوي يحذر جمهوره من التواصل مع زوجته

صور: أحمد الفيشاوي يحذر جمهوره من التواصل مع زوجته

صور: دينا الشربيني بفستان أسود في حفل عمرو دياب بمناسبة الكريسماس

صور: دينا الشربيني بفستان أسود في حفل عمرو دياب بمناسبة الكريسماس

ممثلة عربية شهيرة تنهار خوفاً من رد فعل ابنتها من مشاهدها الإباحية

ممثلة عربية شهيرة تنهار خوفاً من رد فعل ابنتها من مشاهدها الإباحية

أبرار الكويتية تتهم متابعيها بـ &#34;الحسد&#34;.. وتوجه اللوم إلى زوجها

أبرار الكويتية تتهم متابعيها بـ "الحسد".. وتوجه اللوم إلى زوجها

فنانة لبنانية وحيدة يتابعها محمد صلاح.. خمنوا من هي؟

فنانة لبنانية وحيدة يتابعها محمد صلاح.. خمنوا من هي؟

فيديو: جديد رامي جمال: &#34;في البرد محتاج حضن&#34;

فيديو: جديد رامي جمال: "في البرد محتاج حضن"

شاهد: بشرى تخسر الحرب أمام محمد رمضان بهذه الطريقة

شاهد: بشرى تخسر الحرب أمام محمد رمضان بهذه الطريقة

عربي

السلطات السودانية تلقي القبض على تسعة من قادة المعارضة والناشطين

السلطات السودانية تلقي القبض على تسعة من قادة المعارضة والناشطين

وحدات حماية الشعب الكردية تدعو الحكومة السورية لحماية منبج من تركيا

وحدات حماية الشعب الكردية تدعو الحكومة السورية لحماية منبج من تركيا

قرقاش: قرار عودة سوريا للجامعة العربية يحتاج توافقا عربيا

قرقاش: قرار عودة سوريا للجامعة العربية يحتاج توافقا عربيا

أبرزها وزارة الخارجية.. تعديلات وزارية واسعة في السعودية

أبرزها وزارة الخارجية.. تعديلات وزارية واسعة في السعودية