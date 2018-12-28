السلطات السودانية تلقي القبض على تسعة من قادة المعارضة والناشطين

ألقت السلطات السودانية القبض على تسعة على الأقل من قادة المعارضة والناشطين قبيل احتجاجات جديدة مناهضة للحكومة متوقعة بعد صلاة الجمعة.





وقال بيان إحدى اللجان تضم منظمات مجتمع مدني مهنية تشارك في الاحتجاجات: إن السلطات داهمت اجتماعا لزعماء المعارضة في الخرطوم.





وأضاف أنهم اعتقلوا تسعة من بينهم صديق يوسف الزعيم البارز في الحزب الشيوعي السوداني، وكذلك قياديين من حزب البعث والحزب الناصري.



ونفى رئيس المكتب الإعلامي لجهاز الأمن القومي والمخابرات علمه بهذه الاعتقالات، وفق وكالة رويترز للأنباء.



ويشهد السودان احتجاجات مناهضة للحكومة منذ أكثر من أسبوع خرجت ضد ارتفاع الأسعار ونقص السلع الأساسية وأزمة السيولة، فيما كشفت البيانات الرسمية أن ما لا يقل عن 19 شخصا قُتلوا في الاحتجاجات منهم جنديان.



رام الله - دنيا الوطن