وحدات حماية الشعب الكردية تدعو الحكومة السورية لحماية منبج من تركيا
رام الله - دنيا الوطن
دعت وحدات حماية الشعب الكردية السورية حكومة الرئيس بشار الأسد يوم الجمعة، للسيطرة على بلدة منبج لحمايتها من تهديد الهجمات التركية.
وقالت الوحدات، التي تعتبرها تركيا جماعة إرهابية وتعهدت بسحقها: إن مقاتليها كانوا قد انسحبوا من منبج لقتال متشددي تنظيم الدولة في شرق سوريا، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
وقال بيان وحدات حماية الشعب: "ندعو الدولة السورية التي ننتمي إليها أرضا وشعبا وحدودا إلى إرسال قواتها المسلحة لاستلام هذه النقاط وحماية منطقة منبج أمام التهديدات التركية".
دعت وحدات حماية الشعب الكردية السورية حكومة الرئيس بشار الأسد يوم الجمعة، للسيطرة على بلدة منبج لحمايتها من تهديد الهجمات التركية.
وقالت الوحدات، التي تعتبرها تركيا جماعة إرهابية وتعهدت بسحقها: إن مقاتليها كانوا قد انسحبوا من منبج لقتال متشددي تنظيم الدولة في شرق سوريا، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
وقال بيان وحدات حماية الشعب: "ندعو الدولة السورية التي ننتمي إليها أرضا وشعبا وحدودا إلى إرسال قواتها المسلحة لاستلام هذه النقاط وحماية منطقة منبج أمام التهديدات التركية".
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