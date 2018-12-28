وحدات حماية الشعب الكردية تدعو الحكومة السورية لحماية منبج من تركيا

رام الله - دنيا الوطندعت وحدات حماية الشعب الكردية السورية حكومة الرئيس بشار الأسد يوم الجمعة، للسيطرة على بلدة منبج لحمايتها من تهديد الهجمات التركية.وقالت الوحدات، التي تعتبرها تركيا جماعة إرهابية وتعهدت بسحقها: إن مقاتليها كانوا قد انسحبوا من منبج لقتال متشددي تنظيم الدولة في شرق سوريا، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.وقال بيان وحدات حماية الشعب: "ندعو الدولة السورية التي ننتمي إليها أرضا وشعبا وحدودا إلى إرسال قواتها المسلحة لاستلام هذه النقاط وحماية منطقة منبج أمام التهديدات التركية".