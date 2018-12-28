قرقاش: قرار عودة سوريا للجامعة العربية يحتاج توافقا عربيا

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش: إن قرار عودة سوريا للجامعة العربية يحتاج توافقا عربيا.جاء ذلك وفق ما ذكرت قناة (العربية) المقربة من العائلة المالكة في السعودية.من جهة أخرى، نقل وكالة رويترز عن دبلوماسي عربي طلب عدم نشر اسمه، إنه يعتقد أن الغالبية تريد إعادة سوريا لمقعدها في الجامعة، مشيرا إلى أنه لا يتوقع معارضة سوى ثلاث أو أربع دول.من جهة أخرى، أعلنت مملكة البحرين يوم الجمعة "استمرار" العمل في سفارتها بدمشق وكذلك في السفارة السورية بالمنامة وأن الرحلات الجوية بين البلدين ”قائمة دون انقطاع“.جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية البحرينية بعد يوم من إعادة فتح سفارة الإمارات العربية المتحدة في العاصمة السورية، وفق ما ذكرت رويترز.