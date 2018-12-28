شؤون فلسطينية

الأناضول: حماس في ضائقة مالية كبيرة تؤثر على أنشطتها المختلفة

الأناضول: حماس في ضائقة مالية كبيرة تؤثر على أنشطتها المختلفة
حماس في حفل سابق للانطلاقة في ساحة الكتيبة
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة (الأناضول) التركية: إن العديد من المؤشرات، تشير إلى معاناة حركة حماس من ضائقة مالية كبيرة، تؤثر على أنشطتها المختلفة.

وأضافت في تقرير لها اليوم الجمعة: أن الأزمة لم تعد متعلقة بالمؤسسات الحكومية في قطاع غزة، التي تديرها الحركة منذ عام 2007، كما كان بالسابق، بل أصبحت تطال مؤسساتها التنظيمية الخاصة.

ونقلت الوكالة عن موظفين يعملون في مؤسسات خاصة تتبع للحركة، إنهم لا يتقاضون رواتب كاملة وثابتة منذ عدة شهور. 

وكانت (فضائية الأقصى) التابعة للحركة أعلنت الأسبوع الماضي،  أنها ستوقف البث بدءا من مساء الخميس (20 ديسمبر/كانون أول الجاري)، جراء أزمة مالية تعاني منها، عقب تدمير إسرائيل لمقرها الموجود بقطاع غزة، بشكل كامل، الشهر الماضي. 

ولكن إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، تدخل في اليوم التالي، وأكد على أنه لن يتم وقف بث القناة وستواصل عملها، وهو ما تم بالفعل. 

ونفلت (الأناضول) عن مدير عام القناة، وسام عفيفة قوله: إن "الأزمة المالية متعلقة بتراكم ديون لصالح شركات بث القناة على القمر الصناعي إضافة إلى ديون تشغيلية أخرى تراكمت خلال الفترة الماضية". 

وأضاف عفيفة: "في الوضع الطبيعي كنا ندير أزمة الديون ولكن بسبب قصف مقر القناة قبل عدة أسابيع، تكبدنا خسائر تتجاوز أربعة ملايين دولار، وفقدنا كل مقدرات القناة واتسعت الأزمة وبات التعامل معها أكثر صعوبة". 

وتابع:" نحن ندير الفضائية حاليا من موقع إدارة طوارئ ونعيش في أزمة خانقة غير مسبوقة لم تصل لهذا المستوى من العجز المالي من قبل"، وفق (الأناضول).

وأشار إلى أن القناة تسعى في المرحلة الحالية للحصول على دعم وتبرعات من أجل التخفيف من حدة أزمتها، ولفت إلى أن المبلغ الذي تحتاجه الفضائية لتخرج من أزمتها هو 4 ملايين دولار. 

وأعرب عفيفة عن اعتقاده أن واقع أزمة (فضائية الأقصى)، هو انعكاس للظروف المالية التي تعيشها المؤسسات بقطاع غزة، مضيفا أن المواطنين والجمعيات الخيرية ومعظم المؤسسات في القطاع تواجه أزمة مالية بسبب ظروف الحصار الإسرائيلي. 

ووفق (الأناضول)، فإن الأزمة لا تقتصر التي تواجهها حماس على (فضائية الأقصى)، فقد قال موظفون يعملون في مؤسسات أخرى تتبع للحركة، (تتبع تنظيم حركة حماس وليست حكومية)، إنهم يتقاضون منذ أشهر نحو 50% من رواتبهم الشهرية فقط، بفعل إجراءات تقشف اتخذتها مؤسساتهم. 

وقال أحد الموظفين في مؤسسة إعلامية تابعة للحركة في مدينة غزة، دون الكشف عن هويته، إنه وجميع الموظفين في مؤسسته يتقاضون نحو 50% من رواتبهم منذ عدة أشهر على فترات تزيد عن الـ40 يوما. 

وأضاف: "تم اتخاذ هذا القرار بفعل الضائقة المالية التي تمر بها المؤسسة" (التي تحصل على تمويلها من حماس)، مشيرا إلى أنه لا يوجد وعود، بـ "إعادة رواتبنا إلى ما كانت عليه حتى اللحظة". 

أخبار ذات صلة

والد غولدن لنتنياهو: الأموال القطرية لغزة مقابل عودة جنودنا

والد غولدن لنتنياهو: الأموال القطرية لغزة مقابل عودة جنودنا

بحر: المقاومة لن تصمت على جرائم الاحتلال وسترد بقسوة على خروقات التهدئة

بحر: المقاومة لن تصمت على جرائم الاحتلال وسترد بقسوة على خروقات التهدئة

خلال العام 2018.. الاحتلال الإسرائيلي هدم 538 بيتاَ ومنشأة

خلال العام 2018.. الاحتلال الإسرائيلي هدم 538 بيتاَ ومنشأة

استشهاد مواطن متأثراً بجراحه خلال الجمعة الـ (40) لمسيرات العودة

استشهاد مواطن متأثراً بجراحه خلال الجمعة الـ (40) لمسيرات العودة

إصابة عدد من المواطنين بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

إصابة عدد من المواطنين بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

حمدان: الضفة ستفاجئ الجميع بما تعده للاحتلال الإسرائيلي

حمدان: الضفة ستفاجئ الجميع بما تعده للاحتلال الإسرائيلي

الاحتلال يسلم جثمان الشهيد إلياس ياسين

الاحتلال يسلم جثمان الشهيد إلياس ياسين

ليبرمان: حكومة نتنياهو ناشدت مصر لتهدئة حركة حماس

ليبرمان: حكومة نتنياهو ناشدت مصر لتهدئة حركة حماس

التعليقات

الدنيا حكايات

تكريم الفنان مارسيل خليفة

تكريم الفنان مارسيل خليفة

شؤون فلسطينية

إصابة عدد من المواطنين بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

إصابة عدد من المواطنين بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

فتح تثمن قرار البرلمان الدنماركي باستبعاد المستوطنات من اتفاقات المملكة مع إسرائيل

فتح تثمن قرار البرلمان الدنماركي باستبعاد المستوطنات من اتفاقات المملكة مع إسرائيل

الاتحاد الأوروبي: جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير شرعية

الاتحاد الأوروبي: جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير شرعية

منظمات المجتمع المدني: قرار حل التشريعي لا أساس له في القانون الأساسي

منظمات المجتمع المدني: قرار حل التشريعي لا أساس له في القانون الأساسي

البرلمان الدنماركي يطالب باستثناء المستوطنات من أي اتفاق مع إسرائيل

البرلمان الدنماركي يطالب باستثناء المستوطنات من أي اتفاق مع إسرائيل

الأناضول: حماس في ضائقة مالية كبيرة تؤثر على أنشطتها المختلفة

الأناضول: حماس في ضائقة مالية كبيرة تؤثر على أنشطتها المختلفة

الأحمد: نرحب بجهود أي طرف للضغط على حماس من أجل إتمام المصالحة

الأحمد: نرحب بجهود أي طرف للضغط على حماس من أجل إتمام المصالحة

الخارجية الروسية: هنية يزور موسكو منتصف الشهر المقبل

الخارجية الروسية: هنية يزور موسكو منتصف الشهر المقبل

منوعات

نادين الراسي بين الانتحار والمرض: &#34;ما عندي غير يسوع&#34;

نادين الراسي بين الانتحار والمرض: "ما عندي غير يسوع"

لهذا السبب سيتوقّف عرض مسلسل &#34;الطائر المبكر&#34;

لهذا السبب سيتوقّف عرض مسلسل "الطائر المبكر"

فيديو: محمد رمضان يوجه &#34;إهانة قاسية&#34; إلى بشرى والمعركة &#34;تشتعل&#34;

فيديو: محمد رمضان يوجه "إهانة قاسية" إلى بشرى والمعركة "تشتعل"

صور: أحمد الفيشاوي يحذر جمهوره من التواصل مع زوجته

صور: أحمد الفيشاوي يحذر جمهوره من التواصل مع زوجته

صور: دينا الشربيني بفستان أسود في حفل عمرو دياب بمناسبة الكريسماس

صور: دينا الشربيني بفستان أسود في حفل عمرو دياب بمناسبة الكريسماس

ممثلة عربية شهيرة تنهار خوفاً من رد فعل ابنتها من مشاهدها الإباحية

ممثلة عربية شهيرة تنهار خوفاً من رد فعل ابنتها من مشاهدها الإباحية

أبرار الكويتية تتهم متابعيها بـ &#34;الحسد&#34;.. وتوجه اللوم إلى زوجها

أبرار الكويتية تتهم متابعيها بـ "الحسد".. وتوجه اللوم إلى زوجها

فنانة لبنانية وحيدة يتابعها محمد صلاح.. خمنوا من هي؟

فنانة لبنانية وحيدة يتابعها محمد صلاح.. خمنوا من هي؟

فيديو: جديد رامي جمال: &#34;في البرد محتاج حضن&#34;

فيديو: جديد رامي جمال: "في البرد محتاج حضن"

شاهد: بشرى تخسر الحرب أمام محمد رمضان بهذه الطريقة

شاهد: بشرى تخسر الحرب أمام محمد رمضان بهذه الطريقة

عربي

السلطات السودانية تلقي القبض على تسعة من قادة المعارضة والناشطين

السلطات السودانية تلقي القبض على تسعة من قادة المعارضة والناشطين

وحدات حماية الشعب الكردية تدعو الحكومة السورية لحماية منبج من تركيا

وحدات حماية الشعب الكردية تدعو الحكومة السورية لحماية منبج من تركيا

قرقاش: قرار عودة سوريا للجامعة العربية يحتاج توافقا عربيا

قرقاش: قرار عودة سوريا للجامعة العربية يحتاج توافقا عربيا

أبرزها وزارة الخارجية.. تعديلات وزارية واسعة في السعودية

أبرزها وزارة الخارجية.. تعديلات وزارية واسعة في السعودية