أبرزها وزارة الخارجية.. تعديلات وزارية واسعة في السعودية

رام الله - دنيا الوطنأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مرسوما رئاسية يقضي بتعيين وزير المالية المخضرم السابق إبراهيم العساف في منصب وزير الخارجية.وشغل العساف الذي سيخلف وزير الخارجية لعادل الجبير، منصب وزير المالية لعشرين عاما، ومثّل السعودية في صندوق النقد والبنك الدولي.وكان العساف من بين عشرات كبار رجال الأعمال والمسؤولين والأمراء الذين احتجزوا في فندق فاخر خلال حملة لمكافحة الفساد شنها ولي العهد العام الماضي.كما عيّن الملك سلمان الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز وزيرا للحرس الوطني خلفا للأمير خالد بن عياف، وقام بإعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية.وصُدرت الأوامر بتعيين الفريق الأول خالد بن قرار الحربي مديرا للأمن العام وتعيين مساعد بن محمد العيبان مستشارا للأمن الوطني، وفق ما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.كما عُين تركي آل الشيخ رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بعد أن كان رئيسا للهيئة العامة للرياضة. وآل الشيخ مستشار مقرب من ولي العهد السعودي.