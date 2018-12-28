الأحمد: نرحب بجهود أي طرف للضغط على حماس من أجل إتمام المصالحة

رام الله - دنيا الوطنرحب عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد: بأي جهد من أي طرف، للضغط على حركة حماس من أجل إتمام المصالحة الداخلية، وأملاً في الحفاظ على القضية الفلسطينية التي تمر بـ "منعطف خطير".جاء ذلك تعليقا للأحمد في تصريحات لـ (المونيتور)، على إعلان روسيا إجراء محادثات بين الأطراف الفلسطينية، من أجل إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة بين فتح وحماس، مشيرا إلى أن موسكو لم توجه دعوة لحركته بشأن زيارة روسيا.وشدد على أن "حماس لم تقدم أي خطوة يمكن لها أن تسهم في تحقيق المصالحة، مجددا تأكيده على أن فتح مستعدة لتنفيذ ما اتفقت عليه مع حماس في اتفاق القاهرة الذي وقع في تشرين الأول/ أكتوبر 2017، والبدء من النقطة التي توقف عندها تنفيذ اتفاق المصالحة يوم تفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمد لله، أثناء زيارته لقطاع غزة.وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف: إن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، سيزور موسكو يوم 15 كانون الثاني/يناير المقبل، وسيجري مباحثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.