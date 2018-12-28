الخارجية الروسية: هنية يزور موسكو منتصف الشهر المقبل

رام الله - دنيا الوطنقال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف: إن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، سيزور موسكو يوم 15 كانون الثاني/يناير المقبل، وسيجري مباحثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.وأوضح بوغدانوف في تصريحات للصحفيين نقلها موقع سبوتنيك الروسي: "من المقرر عقد لقاءات وإجراء حوارات يوم 15 يناير"، لافتا إلى أنه من المخطط إجراء مباحثات بين هنية وسيرغي لافروف، وزير الخارجية.وأشار نائب وزير الخارجية الروسي إلى أنه "سيجري مناقشة الوضع في الشرق الأوسط، والتسوية الفلسطينية الإسرائيلية، والوضع في المناطق الفلسطينية المحتلة، خاصة قطاع غزة، وبالتأكيد مهمة استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية".