الهيئة العليا: نحن بصدد استخدام أدوات نضالية جديدة مع بداية العام الجديد

قالت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار: إن الهيئة بصدد استخدام ادوات نضالية جديدة مع بداية العام الجديد، داعية إلى أوسع مشاركة في الجمعة القادمة بعنوان "مقاومة التطبيع".





وقررت الهيئة إلغاء فعاليات مخيم العودة في شمال القطاع اليوم، مع إبقائها في بقية المخيمات؛ وذلك بسبب الأمطار.



يأتي ذلك بعد أسبوع من استشهاد أربعة مواطنين، في قمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرات العودة الجمعة الماضية، الأمر الذي جعل الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة تصدر بيانا تحذر فيه بأن اليوم الجمعة سيكون "يوماً حاسماً في اختبار سلوك ونوايا العدو الإسرائيلي، تجاه أبناء شعبنا في مسيرات العودة".



وقالت الغرفة المشتركة: "إننا مصرّون على حماية أبناء شعبنا الفلسطيني ولدى الغرفة المشتركة ردودٌ جاهزةٌ وقاسيةٌ يحدد مسارها وشكلها وتوقيتها سلوك العدو على الأرض، وإن غداً لناظره قريب".



وكان عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية: قال في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن": إن مسيرات العودة وكسر الحصار قائمة، وقيادة هذه المسيرات من تحدد أدواتها، وعلى الاحتلال أن يلتزم بالتفاهمات التي أبرمت برعاية مصرية.



وشددّ على أن هذه التفاهمات ما زالت قائمة، و"لكننا نريد من الوسطاء، أن يضغطوا على الاحتلال للالتزام بها كاملة".



من جهته، قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أحمد المدلل: إن الاحتلال الإسرائيلي لا زال يماطل في تنفيذ التفاهمات الأخيرة المتعلقة بالتهدئة، والتي تم التوصل إليها برعاية مصرية وأممية.



وأوضح، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن المصريين على إطلاع بكافة تجاوزات الاحتلال الإسرائيلي، بمسيرات العودة في الجمعة الماضي وما سبقه.



وأضاف المدلل: "الفصائل أعطت الفرصة للمصريين للضغط على الاحتلال للانصياع لتفاهمات التهدئة الأخيرة، في حين أن الاحتلال لم يُنفذ ما هو مطلوب منه بهذا الخصوص".

وشارك المواطنون في قطاع غزة اليوم، في جمعة "لن نساوم على حقنا في العيش بكرامة"، عند الحدود الشرقية للقطاع.