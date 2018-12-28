شؤون فلسطينية

المكتب الإعلامي الحكومي يصدر بيانا حول تحقيق منحة الهيئة العمانية للأعمال الخيرية

المكتب الإعلامي الحكومي يصدر بيانا حول تحقيق منحة الهيئة العمانية للأعمال الخيرية
المكتب الإعلامي الحكومي
رام الله - دنيا الوطن
قال المكتب الإعلامي الحكومة في غزة: إن المؤسسات الحكومية في غزة تؤكد احترامها لحرية الصحافة وتقديرها لدورها المسؤول كسلطة رابعة وأهميتها كشكل من أشكال الرقابة والمساءلة المجتمعية على الأداء الحكومي، سيما الصحافة الاستقصائية منها، و"نشرُف بأننا نعطي نموذجا منفتحا في النظرة لهذا الفن الصحفي، طالما كان ملتزما بأصول المهنة والقواعد الأخلاقية والسلوكية المتعارف عليها؛ ما انعكس على رواج التحقيقات ووصول بعضها للمنافسة في المسابقات والحصول على جوائز دولية".

وقال في بيان تعقيبا على تحقيق استقصائي أجرته الصحفية هاجر حرب، حول وجود تلاعب بالأسماء من قبل وزارة التنمية الاجتماعية بغزة والخاصة بمنح الهيئة العمانية للأعمال الخيرية: "نسعى دائما لتحسين بيئة الممارسة الصحفية، والتوجيهات لدى كافة المؤسسات الرسمية تسهيل عمل الصحفيين وتوفير ما يحتاجونه من معلومات وبيانات؛ رغم عدم وجود قانون لحق الحصول على المعلومات أو مواد قانونية ملزمة بتوفير هذه المعلومات".

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي  تقديره عاليا للدور الإغاثي والتنموي الهام الذي تبذله الهيئة العمانية للأعمال الخيرية، وقيامها بتمويل هذا المشروع وغيره من المشاريع الكبيرة في شتى المجالات التعليمية والصحية والاجتماعية.

وأضاف: "منذ اللحظة الأولى لبث التحقيق المذكور أُخذت المعلومات الواردة فيه بجدية كبيرة، وتم تكليف جهات حكومية عديدة بدراسة كل ما ورد فيه من ادعاءات وإخضاعها للفحص بموضوعية، للتأكد من صحة ما ورد فيه من اتهامات، وسيتم وضع كافة الجهات المعنية بنتائج المتابعة والتدقيق وبالإجراءات المتخذة من جهات الاختصاص فور الانتهاء من ذلك".

وأعرب المكتب الإعلامي الحكومي عن استغرابه للزج باسمه في بيان أصدرته الصحفية حرب معدة التحقيق والإدعاء بوجود بيان منسوب إليه، رغم عدم صدور أي تعقيب أو بيان رسمي على التحقيق منذ نشره، والجميع يعلم قنوات ووسائل وعناوين النشر للمكتب، علما أن المكتب هو من سهّل للصحفية إتمام إجراء التحقيق وعمل المقابلات اللازمة والحصول على الوثائق والمستندات التي طلبتها، وقد حضر رئيس المكتب شخصيا إجراء المقابلة التي تمت مع وكيل وزارة التنمية الاجتماعية ومدتها ساعتين.

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