متوجها إلى البرازيل.. نتنياهو: سنبحث العلاقات مع أكبر دولة في أمريكا اللاتينية

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو: إنه سيلتقي مع الرئيس البرازيلي المنتخب بولسونارو ووزراء الدفاع المالية والخارجية، وذلك خلال زيارته للبرازيل اليوم الجمعة.وقال في تصريحات عبر (تويتر): إنه سيبحث العلاقات الإسرائيلية مع أكبر دولة في أمريكا اللاتينية وهي خامس دولة عالميا من ناحية عدد سكانها.وقال: "البرازيل هي دولة عملاقة ولديها إمكانيات كبيرة بالنسبة لدولة إسرائيل اقتصاديا وأمنيا ودبلوماسيا. هذا هو تغيير هائل أعلن عنه بولسونارو ويسرني أننا نستطيع أن نفتح عهدا جديدا في العلاقات بين إسرائيل وهذه الدولة العظمى التي تسمى البرازيل".وكان الرئيس البرازيلي الجديد أعلن قبل نحو شهرين أنه سينقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، وسط انتقاد فلسطيني وعربي كبير.