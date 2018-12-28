الخارجية التركية: إسرائيل لا تزال تنتهك القانون الدولي بلا هوادة

رام الله - دنيا الوطندانت وزارة الخارجية التركية، مصادقة إسرائيل على إنشاء حوالي 2200 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية.وقالت عبر بيان: "نرفض هذا القرار غير القانوني لإسرائيل، التي ما تزال تنتهك القانون الدولي بلا هوادة وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".وأضافت الخارجية التركية وفق وكالة الأناضول: "ندين بشدة مصادقة إسرائيل على بناء ما يقرب من 2200 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة".وكشفت حركة (السلام الآن) الإسرائيلية أن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صادقت خلال اليومين الماضيين على مخططات لبناء 2191 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.