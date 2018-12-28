الشرطة الإسرائيلية تعتقل شابا من القدس بتهمة تقديم معلومات إلى حماس

رام الله - دنيا الوطنقالت الشرطة الإسرائيلية: إنها اعتقلت شابا فلسطينيا من شرقي القدس المحتلة، بزعم تقديم معلومات إلى حركة حماس، حول قوات الجيش العاملة في محيط قطاع غزة.وادّعت الشرطة في بيان: أن الشاب (26 عاما)، حرّض على "العنف والإرهاب" من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، حيث مددت المحكمة فترة اعتقاله حتى اليوم الجمعة.