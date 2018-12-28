ستة قتلى في أسبوعين.. مصرع أم لثلاثة أطفال في إطلاق نار بمدينة الرملة

وأضافت الإذاعة: أن قوات من الشرطة هرعت الى مسرح الجريمة، وباشرت تحقيقاتها.



وكان خمسة أشخاص قُتلوا في الرملة خلال الأسبوعين الماضيين، جراء حوادث إطلاق النار، فيما قتل 72 شخصا في المجتمع العربي، بأراضي عام 48، منذ مطلع العام الحالي جراء أعمال عنف وإطلاق النار.



رام الله - دنيا الوطنلقيت السيدة شادية مصراتي البالغة من العمر (29 عاما) مصرعها الليلة الماضية، بعد تعرّضها لإطلاق نار في مدينة الرملة، بأراضي عام 48.ووفق الإذاعة الإسرائيلية العامة، فإن مصراتي أمٌ لثلاثة أطفال، حيث تشير التحقيقات الأولية إلى أنها كانت تسير في شارع "حانا سنش" وتعرضت لإطلاق النار من مسافة قريبة.ونقلت طواقم الإسعاف مصراتي الى مستشفى "يتسحاق شامير" في (تصريفين) وهي في حالة حرجة، إلا انها ما لبثت أن فارقت الحياة.