شؤون فلسطينية

الطقس: أمطار وأجواء باردة في مختلف المناطق حتى يوم الأحد

الطقس: أمطار وأجواء باردة في مختلف المناطق حتى يوم الأحد
الطقس - منخفض جوي
رام الله - دنيا الوطن
الجمعة 28-12-2018: تستمر الأجواء الباردة، إذ يكون الجو غائما الى غائم جزئي وبارداً الى شديد البرودة، ويستمر تساقط الأمطار على فترات على مختلف المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

السبت 29-12-2018: يكون الجو غائما جزئياً الى غائم وباردا، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد 30-12-2018: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وبارد وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى غربية  خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين يوم الجمعة من خطر: شدة سرعة الرياح، وخطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، وتدني مدى الرؤيا الأفقية نتيجة لتشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض، وخطر التزحلق على الطرقات.

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