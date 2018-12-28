العملات: ارتفاع على سعر صرف الدولار
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم الجمعة، كالتالي:
صرف الدولار الأمريكي مقابل: 3.78 شيكل.
صرف الدينار الأردني مقابل: 5.32 شيكل.
صرف اليورو الأوروبي مقابل: 4.30 شيكل.
صرف الجنيه المصري مقابل: 0.21 شيكل.
جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم الجمعة، كالتالي:
صرف الدولار الأمريكي مقابل: 3.78 شيكل.
صرف الدينار الأردني مقابل: 5.32 شيكل.
صرف اليورو الأوروبي مقابل: 4.30 شيكل.
صرف الجنيه المصري مقابل: 0.21 شيكل.
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