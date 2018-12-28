العملات: ارتفاع على سعر صرف الدولار

رام الله - دنيا الوطنجاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم الجمعة، كالتالي:صرف الدولار الأمريكي مقابل: 3.78 شيكل.صرف الدينار الأردني مقابل: 5.32 شيكل.صرف اليورو الأوروبي مقابل: 4.30 شيكل.صرف الجنيه المصري مقابل: 0.21 شيكل.