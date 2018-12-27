نتنياهو إلى البرازيل في أول زيارة لرئيس وزراء إسرائيلي

رام الله - دنيا الوطنأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيغادر إلى البرازيل، مساء الخميس، في أول زيارة لرئيس وزراء إسرائيلي إلى تلك الدولة.وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، أوفير جندلمان، عبر بيان رسمي: "إن نتنياهو سيغادر هذا المساء للقيام بزيارة تاريخية إلى البرازيل حيث سيلتقي الرئيس المنتخب جايير بولسونارو وسيشارك في مراسم أدائه اليمين".وأشار البيان إلى أن نتنياهو قد يلتقي على هامش زيارته للبرازيل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والرئيس التشيلي سيباستيان بينييرا ورئيس هندوراس خوان أورلندو إرننديس ومسؤولين آخرين.كما سيلتقي نتنياهو رؤساء الجالية اليهودية في البرازيل.كان الرئيس البرازيلي بولسونارو، أعلن بعد انتخابه مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، عزمه نقل سفارة بلاده لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس المحتلة، بعد تقلده منصبه بشكل رسمي.وردا على ذلك دعت فلسطين البرازيل إلى التراجع عن هذا القرار، كما قررت الجامعة العربية، في الثامن عشر من الشهر الجاري، تشكيل وفد لمقابلة مسؤولي البرازيل، لوقف أي قرار يمس وضع مدينة القدس الفلسطينية.