كهرباء غزة: ارتفاع نسبة العجز في الطاقة لـ 60%

رام الله - دنيا الوطنأكدت شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة، أن هناك عجز في إمدادات الكهرباء؛ نتيجة الطلب المتزايد جراء المنخفض الحالي، حيث بلغ أقصى طلب على الطاقة حوالي 550 ميجاوات، وبلغت نسبة العجز أكثر من 60%، وفقا لقياسات الأحمال.وأوضحت الشركة، ان عجز التوزيع على محافظة الشمال 16 ميغاوات، وغزة 27 ميغاوات، والوسطى 8 ميغاوات، خانيونس 8 ميغاوات، رفح 7 ميغاوات، مع العلم بأن نسبة العجز متذبذبة صعودا ونزولا وليست مقدارا ثابتًا.وشددت الشركة، على ضرورة ترشيد الاستهلاك وعدم الإسراف، ومراعاة عدم الإفراط بتشغيل الأجهزة الكهربائية الحرارية والاستعاضة عنها بالأجهزة والأدوات التي تعمل بالغاز.وناشدت الأهالي بعدم تشغيل الأجهزة في وقت واحد وبشكل متزامن لمساعدتها في الحفاظ على استقرار الجدول وإيصال الكهرباء للمناطق الأخرى في وقتها المحدد وبمأمونية عالية.وأكدت الشركة، أن نسبة العجز الكبيرة تلك، مرتبطة بدخول المنطقة تحت تأثير المنخفض الجوي وزيادة الطلب على الكهرباء،وتصل الكهرباء الى مواطني القطاع ثماني ساعات وصل مقابل قطع ثماني ساعات قابلة للزيادة والنقصان حسب طلب الكهرباء.